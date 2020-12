“Via Brodolini area sosta e piazza in abbandono”, la denuncia del Centro Studi Malfatti

TERNI – “L’area di parcheggio e la piazza antistanti il supermercato e la farmacia di via Brodolini versano in una situazione disastrosa”.

La denuncia viene dal Centro Studi Malfatti.

“Nelle strade dell’area parcheggio sono presenti buche dalla profondità di oltre 10 cm e con circonferenze di oltre 50 cm, oltre a tratti dove l’asfalto è completamente assente – scrive il Centro in una nota –

Tale difformità del manto stradale rende difficoltosa la circolazione degli automezzi e dei ciclomotori,nel caso degli autoveicoli si rischiano rotture alle sospensioni e alle ruote,con i motocicli si cade facilmente con conseguenze gravi,per non parlare anche dei pedoni che rischiano ogni giorno di cadere,facendo notare che molti anziani vista la presenza della farmacia e dell’unico supermercato nella zona transitano,giusto pochi giorni fa una donna recandosi in farmacia è caduta causa la presenza delle buche.

Sopra ai marciapiedi sono presenti parti dei cordoli degli stessi rendono anche in tal caso il passaggio dei pedoni difficoltoso”.

Il Centro Studi Malfatti denuncia che “della fontanella posizionata in un angolo della piazza rimane solo la base e parte del tubo che trasportava l’acqua al rubinetto, sopra ad un aiuola dove in mezzo alle erbacce c’è un ammasso di resti di cemento, che sicuramente sono parti dei marciapiedi rovinati, i quali sono pericolosi per i bambini che giocano nell’area.

Di notte vista la scarsa illuminazione è ancora piu’ facile cadere nelle buche.

Alla luce di ciò – conclude il Centro – sarebbe opportuno che chi di dovere, Comune o IERP( in quanto ognuno rimpalla all’altro la responsabilità dell’area) si adoperi per il ripristino del manto stradale, manutenzione dei marciapiedi, rimozione dei materiali e ripristino della fontanella.

Crediamo che i cittadini abbiano diritto a non rischiare ogni volta a passare li a cadere o rischiare di danneggiare il proprio mezzo”.