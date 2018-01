Vetrina di lusso per il Maxi Moto Group, a Verona per promuovere Wonder Umbria 2018

Importante vetrina per il Maxi Moto Group che da oggi a domenica 21 sarà presente all’evento fieristico Motor Bike Expò di Verona per presentare Wonder Umbria 2018, per promuovere le bellezze della nostra Regione e dei Borghi più belli d’Italia.

Il giro motociclistico dell’Umbria si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio. Wonder Umbria, giunta alla quarta edizione, propone per il 2018 ai partecipanti un itinerario che toccherà i Borghi più belli d’Italia in Umbria.

L’Associazione Borghi più Belli d’Italia patrocinerà l’evento insieme ai Comuni che ospiteranno le sedi di tappa ed a quelli che vedranno il passaggio della carovana e le soste per visite culturali e degustazioni.

Come ogni anno, la manifestazione sarà aperta anche agli accompagnatori “non in moto” per i quali l’organizzazione mette a disposizione minibus con accompagnatore/guida ed interprete, per dar modo di visitare i luoghi e le bellezze artistiche che si incontrano lungo il percorso, per poi riunirsi al gruppo in moto nella sede del pranzo.

La sede organizzativa sarà a Piediluco dove i partecipanti saranno accolti già dal giorno 27, la partenza avverrà dal Centro Federale di Canottaggio di Piediluco con il saluto dei Canottieri della scuola.

Gli organizzatori hanno scelto scelto la formula “itinerante” per dar modo ai partecipanti di raggiungere i luoghi sede di tappa e di poter soggiornare negli stessi avendo modo di visitare in tranquillità, dopo l’arrivo, le bellezze del posto.

Il calendario dell’evento:

28 aprile – Prima tappa Piediluco – Spello, circa 280 chilometri

29 aprile – Seconda tappa Spello-Castiglion del Lago, circa 270 km

30 aprile – Terza tappa Castiglion del Lago – Piediluco circa 280 km

1 maggio Manifestazione folcloristica a Piediluco, premiazioni e pranzo