Vescovo Piemontese: “La promozione della Ternana sia auspicio di risveglio”

Alla conclusione ufficiale del campionato, il vescovo padre Giuseppe Piemontese si unisce agli amanti del calcio per esprimere felicitazioni alla Ternana Calcio per la promozione in serie B. Si unisce alla festa della città intera in spirito di unione e di amicizia.

“Ogni promozione è motivo di orgoglio – afferma il vescovo – ma questa porta al colmo la soddisfazione che ha accompagnato la squadra e la città, giornata dopo giornata, per la serie di successi da primato. Tale evento, nel mezzo della pandemia, sia premessa di speranza e auspicio del risveglio della città e delle attività imprenditoriali per una complessiva crescita umana, civile, sociale e culturale. Leggiamo che altre imprese sono legate alla vittoria della Ternana. Ci auguriamo che trovino collaborazione e soluzioni utili al bene dei cittadini. Lo sport, e in primis il calcio, aggreghi giovani e adulti, uomini e donne per una festa ordinata e in vista di imprese, altrettanto da primato, non solo sportive ma in altri campi del progresso civile e sociale”.