“Venendo in Umbria a Natale si respira atmosfera unica”. A Milano la presentazione

“Venendo in Umbria si respira e si vive una atmosfera unica, perché è una terra dalle mille risorse, ricca di cultura, storia, tradizioni. Con questa serata abbiamo voluto delineare un percorso che mette in mostra alcune delle eccellenze che la nostra regione può offrire a chi è curioso di conoscerla”: lo ha detto l‘assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti, intervenendo a Milano, a Villa Singer, alla presentazione della campagna “Natale in Umbria 2019” promossa dalla Regione Umbria.

L’appuntamento meneghino, che fa seguito all’anteprima romana di qualche giorno fa, è stata l’occasione per presentare alla stampa specializzata l’ampia offerta turistica e culturale che l’Umbria mette a disposizione nel periodo natalizio. “In questa legislatura, da poco iniziata – ha proseguito Agabiti – abbiamo voluto riunificare in un unico assessorato il turismo, la cultura e lo sport anche per costruire una offerta turistica capace di valorizzare e promuovere, in modo integrato, l’enogastronomia ed il patrimonio culturale, ambientale, storico ed artistico dell’Umbria. Il ‘cuore verde d’Italia’ – ha concluso l’assessore – è una meta privilegiata per chi cerca una vacanza all’insegna dell’autenticità, delle emozioni e della qualità del vivere”.

La campagna 2019 – è stato detto nel corso della presentazione – si articola in un pacchetto di interventi di comunicazione e promozione che utilizzano strumenti capaci di raggiungere un alto numero di contatti e di accrescere la notorietà e la credibilità del “brand” Umbria puntando sia ai mercati nazionali, con particolare riferimento a Roma, Milano ed al Veneto, che esteri, in particolare Inghilterra, Germania e Olanda. Il messaggio promozionale si avvale della completa gamma dei mezzi di comunicazione, a partire dal web, ma anche maxi affissioni per raccontare l’Umbria nelle zone più centrali, commerciali e prestigiose delle città, in particolare a Roma e Milano, a cui si aggiungono spot su radio locali e nazionali selezionate sulla base dei numeri di ascolto in relazione alla popolazione target per l’Umbria; presenze sulla stampa; pubblicità dinamica in open bus, con formati maxi retro e integrali, nelle città di Roma, Milano e Torino.

La scelta della Agenzia The Gate, che ha curato la campagna, è stata quella di presentare Natale in Umbria 2019 in una location raffinata, ma allo stesso tempo intima, proprio per sottolineare il calore tipico delle festività trascorse a casa di una famiglia umbra. Così a Villa Singer hanno fatto da cornice ideale gli addobbi natalizi della migliore tradizione ceramica umbra e le più prestigiose tessiture regionali.

Il menù, realizzato dalla Gubbio Food Experience – con la partnership del Movimento del turismo del vino – Umbria e della Strada dell’Olio – ha presentato il meglio della tradizione enogastronomica umbra e dei piatti tipici della regione. La musica di Michael Supnik ha anticipato la magica atmosfera che si respirerà per le strade di Orvieto durante di Umbria Jazz Winter #27, dal 28 dicembre al 1 gennaio 2020.

Ad illustrare le peculiarità e gli appuntamenti che si terranno in Umbria sono intervenuti, tra gli altri, Cristiano Romano di Umbria Jazz, la presidente della Fondazione Archeologia Arborea Isabella dalla Ragione, Paolo Morbidoni presidente della Strada dell’Olio e Michele Toniaccini presidente delle Città della Ceramica.