Vendono alcolici a minorenni: multe pesanti per due locali

TERNI – Vendevano alcolici a minorenni per questo due locali ternani sono stati sanzionati.

Stante il vigente divieto di vendere per asporto o somministrare sostanze alcoliche ai minori di anni diciotto, ai quali, per altro, è vietato il consumo o la detenzione di bevande alcoliche all’interno di attività commerciali, luoghi pubblici o aperti al pubblico, i militari della sezione operativa della compagnia carabinieri di Terni hanno eseguito numerose ispezioni agli esercizi maggiormente frequentati dai giovani ternani. In particolare, l’attenzione è stata concentrata sui locali del centro cittadino, bar e mini market, abituali punti di ritrovo anche di giovanissimi che li frequentano per festeggiamenti di vario genere, specie nel fine settimana e soprattutto il sabato sera.

Durante i controlli i militari hanno verificato che fra i vari ragazzi che si trovavano all’interno e all’esterno di due di tali esercizi presso i quali avevano appena acquistato bibite alcoliche alcuni, che già all’apparenza sembravano minorenni, avevano effettivamente, “documenti alla mano”, un’età compresa tra i 16 ed i 17 anni.

I carabinieri hanno contestato quindi ai legali rappresentanti delle attività commerciali in questione la vendita di alcolici a minorenni e rischiano sanzioni pecuniarie importanti: le multe possono arrivare fino ad un massimo di €. 1.000, che in caso di recidiva possono essere raddoppiati ed accompagnati dalla sospensione dell’attività per tre mesi.