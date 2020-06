Vendita Ast, Marcegaglia a Terni: “Interessati a tutto il sito”

TERNI – “Abbiamo un progetto, una visione industriale a medio e lungo termine sull’Acciaieria di Terni”. Lo ha detto Emma Marcegaglia oggi a Terni insieme al fratello Antonio per presentarsi alle istituzioni dopo che nei giorni scorsi il gruppo omonimo mantovano aveva manifestato ufficialmente l’interesse per l’Ast. “Il nostro interesse su Terni – ha proseguito – non è di oggi ma viene da lontano proprio perché c’è un disegno di sviluppo importante”.

“Abbiamo un’idea di valorizzazione e sviluppo degli asset” ha aggiunto Antonio Marcegaglia. Il primo di una serie di appuntamenti oggi a Terni è stato con il sindaco Latini.

L’INCONTRO IN COMUNE “Abbiamo avuto l’occasione di conoscerci e soprattutto di scambiarci idee per il futuro del polo siderurgico e della città. I Marcegaglia mi sono sembrati molto determinati nel loro progetto per Ast”, ha commentato il sindaco Latini.



“Da parte mia ho ribadito che a Terni servono lavoro, sviluppo e investimenti e che approcciarsi con la nostra città per un possibile acquirente di Ast significa entrare in contatto con una comunità che ha fortemente radicato nel suo Dna il valore della cultura industriale. Quest’aspetto è fondamentale perché significa che 150 anni di industrializzazione hanno creato a Terni professionalità e capacità specifiche, ma anche un sistema di relazioni industriali molto più complesso che altrove e una grande sensibilità alle tematiche ambientali, sviluppatasi soprattutto negli ultimi anni”.



A questo proposito il sindaco ha illustrato ai Marcegaglia gli interventi in corso sul progetto di recupero delle scorie e le varie problematiche ambientali sulle quali il Comune si è confrontato con l’azienda in questi anni.



“Su questi temi, come rappresentanti dei cittadini, manterremo sempre alta l’attenzione, con l’obiettivo di conciliare sviluppo, tutela del territorio e salvaguardia dell’ambiente”, aggiunge il sindaco.



Riguardo ai contenuti della possibile offerta di Marcegaglia, che dovrà naturalmente essere valutata tecnicamente da TK, il sindaco ha ribadito i paletti che riguardano il mantenimento e potenziamento dell’area a caldo e del sito integrato nonché dei livelli occupazionali, rimanendo quindi a favore di qualsiasi iniziativa che vada nella direzione dello sviluppo economico della città.



“E’ comprensibile che il vissuto degli ultimi 25 anni ci porti a essere diffidenti, visto che l’Ast ha subito un progressivo ridimensionamento, perdendo settori di produzione e quote di mercato, con conseguenti tagli occupazionali. Fondamentale è dunque che la città e i lavoratori di Ast percepiscano nel progetto una discontinuità in positivo che dovrà prevedere la centralità di Terni nel piano industriale del gruppo”. “Se così sarà – ha concluso il sindaco – la città saprà rispondere e anche le istituzioni saranno pronte ad instaurare relazioni positive nell’interesse del territorio”.

I SINDACATI Emma e Antonio Marcegaglia, accompagnati dal presidente di Confindustria umbria, Antonio Alunni, hanno poi incontrato i sindacati.

“Le Segreterie Territoriali hanno registrato l’interesse del gruppo nel processo che Thyssenkrupp ha annunciato su Acciai Speciali Terni – scrivono in una nota congiunta Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb –

La riunione è stata conoscitiva e informativa sulla posizione globale del gruppo, quali sono le attività di core buisness e com’è composta e strutturata nell’articolazione delle sue produzioni.



Le Segreterie Territoriali hanno ribadito la necessità di valorizzare e sviluppare il sito ternano attraverso un piano industriale che dia prospettive a medio e lungo termine e che parta dal mantenimento degli asset attuali, i livelli occupazionali e lo sviluppo delle politiche

ambientali.



Le Organizzazioni Sindacali al di là del confronto odierno ribadiscono come sia importante definire velocemente le sorti delle Acciaierie Ternana, evitando così che le stesse vengano indebolite come nel passato.

In queste ore Ast sta effettuando una vera e propria ristrutturazione -utilizzando la pandemia e la crisi economica- che impatta sull’occupazione e con il rischio di abbassare gli standard di sicurezza. In questo quadro è essenziale, come abbiamo già detto, l’intervento del Governo per difendere un sito di interesse nazionale”.

IN REGIONE “Abbiamo accolto favorevolmente la visita di questo pomeriggio del gruppo Marcegaglia, dimostrazione di serietà ed interesse concreto nei confronti di una realtà, l’Ast di Terni, che ha grande importanza per il nostro territorio e per il Paese tutto”. Lo afferma la presidente della Regione, Donatella Tesei, al termine dell’incontro che la stessa presidente e l’assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, hanno avuto a Palazzo Donini.

“Abbiamo ricevuto informazioni interessanti – riferisce la Presidente – in merito alle intenzioni del gruppo Marcegaglia. È necessario garantire, attraverso un progetto che dia un nuovo slancio ad un settore strategico per la nostra economia – sottolinea – il miglior futuro possibile all’Ast, ai lavoratori e al territorio, perché quando una azienda svolge al meglio la sua funzione ne trae beneficio l’intero territorio. Ovviamente nel rispetto delle procedure e della proprietà attuale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti del gruppo Marcegaglia: “Abbiamo espresso un interesse serio e concreto nei confronti di una realtà che conosciamo bene, essendone clienti da tempo. Siamo stati accolti – affermano – con disponibilità e senza preclusioni, il che ci fa ben sperare nel caso in cui le eventuali trattative con la multinazionale tedesca dovessero andare a buon fine”.