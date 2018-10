Vascigliano, auto sbanda e finisce contro un albero: grave un 18enne

TERNI – Due giovani di nazionalità indiana di 18 e 34 anni sono rimasti coinvolti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la strada per Vascigliano. I due erano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro un albero.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco che hanno estratto i due occupanti dall’auto, e il 118. Trasportati all’ospedale di Terni, il 34enne, che ha riportato un politrauma, è attualmente ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Prognosi riservata invece per il 18enne, che ha un politrauma molto più grave ed è ancora in sala operatoria.

Intantoè stata sciolta la riserva sulla prognosi del ragazzo di 26 anni che domenica scorsa lungo strada 205 Amerina, era rimasto gravemente ferito in un incidente analogo a quello della notte scorsa: il giovane sta per lasciare la Rianimazione ed essere ricoverato in reparto.