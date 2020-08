Less than a minute

Valserra: strada chiusa di notte per disgaggio massi e messa in sicurezza parete

TERNI – Una ditta specializzata incaricata da Anas eseguirà le operazioni di disgaggio massi e messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante alcuni tratti della SP 67 Valserra. Lo rende noto la Provincia di Terni che ha emesso un’ordinanza per la chiusura della strada dalla mezzanotte e mezza fino alle 7 della mattina da lunedì 17 agosto. Il provvedimento varrà fino alle 7 di venerdì 21 agosto. La misura si è resa necessaria per consentire la rimozione dei massi in totale sicurezza, considerando la vicinanza della tratta ferroviaria dove di giorno transitano numerosi convogli.

La Provincia ha però modificato gli iniziali orari che partivano dalle 23. “Lo abbiamo fatto – spiega il presidente Giampiero Lattanzi – per venire incontro alle richieste degli operatori economici della zona, soprattutto i gestori di attività legate alla ristorazione che sostenevano il rischio di vedersi arrecare pregiudizio dagli orari troppi stringenti. Abbiamo quindi preso in considerazione la possibilità di variare, estendendoli, gli orari di chiusura considerando anche il lungo periodo di lockdown che ha impedito agli esercenti di lavorare e l’attuale possibilità di riprendersi dopo le riaperture”