Valfabbrica, nasconde cocaina nei calzini: arrestato un 26enne

VALFABBRICA – Nasconde cocaina nei calzini. L’uomo, un cittadino albanese di 26 anni, in Italia con visto turistico, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Valfabbrica dopo consegnato un involucro di cocaina a due ragazzi che lo stavano aspettando in una frazione del perugino.

Dopo un’accurata perquisizione alla sua auto, i militari hanno trovato, abilmente nascosti, due calzini contenenti ognuno 7 ovuli di cocaina per un totale di ben 14 grammi.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane, dove venivano rinvenuti e sequestrati dei soldi, verosimile provento dello spaccio.

Il giovane è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo l’udienza di convalida presso il tribunale di Perugia, è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.