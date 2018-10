Valfabbrica: i carabinieri scambiati per acquirenti arrestano spacciatore

TERNI – Proseguono i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45, dove Anas (Gruppo FS Italiane) sta realizzando interventi per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio. Da domani 11 ottobre, in particolare, i lavori interesseranno il raccordo Terni-Orte […]