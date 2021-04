Valerio De Cesaris è il nuovo rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

Con 56 voti ponderati sugli effettivi 73 espressi (80 quelli degli aventi diritto, tra pieni e ponderati) Valerio De Cesaris è stato eletto oggi rettore dell’Università per Stranieri di Perugia per il sessennio 2021/2027 con un consenso pari al 76,7%.

Un risultato, in termini di partecipazione al voto e di orientamento, che esprime la volontà forte e concorde di tutto l’Ateneo di affidare Valerio De Cesaris la governance della Stranieri per i prossimi sei anni.

Al termine dello scrutinio il prof. De Cesaris, docente di Storia contemporanea, in forze alla Stranieri dal 2006, ha espresso il suo ringraziamento a tutta la comunità universitaria rinnovando l’auspicio di affrontare l’impegno assunto con rinnovata coesione e con l’apporto di tutte le componenti dell’Ateneo.