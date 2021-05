Adesione del 90 per cento rispetto alle prenotazioni nel VaccineDay organizzato domenica per i soggetti estremamente vulnerabili prenotati a giugno. Il dato è stato reso noto dalla Regione. Complessivamente sono state somministrate 5.241 dosi di vaccino.

Secondo il quadro aggiornato sul sito del Governo al pomeriggio di domenica, in Umbria sono state inoculate 401.102 dosi delle 452.065 finora consegnate. Pari all’88.7% del totale.