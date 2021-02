Vaccinazioni e caos, la Regione precisa: “Per nati ’41 prenotazione al compimento degli 80 anni”

Per i nati dal 1941 la prenotazione per la somministrazione del vaccino, che è aperta da oggi, sarà consentita progressivamente al compimento degli 80 anni in quanto in questa fase la campagna vaccinale è riservata a tutti i soggetti che li hanno già compiuti alla data della prenotazione. La precisazione della Regione Umbria arriva dopo i disagi registrati dal sistema delle prenotazioni e dopo che nei giorni scorsi la stessa Regione aveva annunciato da oggi l’avvio delle prenotazioni per i cittadini “nati da febbraio a dicembre 1941, nel 1939 e negli anni precedenti”.

“Stamattina stiamo ricevendo numerose segnalazioni circa i disservizi dei sistemi online per le prenotazioni del vaccino, sia per gli over 80, sia per il personale scolastico e dell’università – attacca il consigliere regionale M5S Thomas De Luca – Stiamo predisponendo interpellanza urgente per chiarire quello che sta succedendo in queste ore con cittadini disorientati e inferociti che non sanno dove sbattere la testa. Serve al più presto massima chiarezza e un ritorno alla piena funzionalità.

Dal sito del Cup fuori servizio al numero verde che non risponde, fino ai posti dichiarati esauriti. Il caos regna sovrano.

Non possiamo permettercelo, la vaccinazione è l’unica arma che abbiamo contro il virus per tornare al più presto ad avere una vita normale. Già in questo momento in Italia oltre 110 mila persone tra personale della scuola, dell’università e delle Forze Armate hanno ricevuto il vaccino di Astrazeneca. Di queste persone, quante sono umbre? Nessuna. Questo perché, semplicemente, la Regione è in ritardo e non si era organizzata prima. Noi ci mettiamo a disposizione ma non possiamo tollerare passi falsi. Soprattutto da chi ha massacrato Conte perché il sito dell’INPS che ha dovuto gestire 3 milioni di accessi per le richieste dei ristori è stato in down per qualche ora. Mentre adesso si dimostrano incapaci di gestire qualche migliaio di accessi nel portale per la prenotazione del vaccino”.

All’attacco dell’amministrazione regionale anche il Pd.

“Attribuire responsabilità ad altri per coprire le proprie è ormai uno sport nel quale la Giunta regionale dell’Umbria appare campione mondiale. Lo è dall’inizio dell’emergenza sanitaria e lo si conferma oggi, con un piano vaccinale che, a parte le dichiarazioni d’intenti, appare inefficace e scarsamente incisivo” dicono i consiglieri regionali del Partito democratico Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi e Michele Bettarelli, che sottolineano “come i numeri ufficiali delle vaccinazioni effettuate ci restituiscano un quadro in cui non mancano affatto le dosi: su 65.905 vaccini consegnati, quasi 43mila sono quelli somministrati e oltre 23mila quelli in giacenza. Un dato allarmante, sotto la media nazionale, che deve far riflettere sull’efficacia dei programmi attuati fino ad ora”.

“Fermo restando che le grandi case farmaceutiche debbano consegnare il più alto numero di vaccini possibile, per consentire quanto prima di raggiungere quella soglia di immunità tale da far ripartire la vita economica e sociale in sicurezza – spiegano i consiglieri dem – è pur vero che è compito delle Istituzioni, in questo caso quelle regionali che si occupano di sanità, di predisporre piani vaccinali adeguati, con un numero di sedi sufficientemente dislocato su tutto il territorio regionale, con orari di apertura che rendano il servizio fruibile a tutti e con personale numericamente adeguato”.

“Quello che sta avvenendo in Umbria – proseguono i consiglieri del Partito democratico – non appare andare in questa direzione, con ritardi, esclusioni, proteste e malumore di cittadini o intere categorie che appaiono a volte dimenticate. L’ultimo caso è quello del personale universitario, che in alcune regioni, come nel Lazio, è stato inserito nel piano vaccinale insieme al personale scolastico, da noi rimosso all’ultimo. Stessa cosa accaduta con diverse fasce d’età che hanno diritto alla somministrazione in questa fase e sono state escluse. Serve pensare alle categorie a rischio, ai malati oncologici o a quelli con malattie respiratorie croniche o altri tipi di patologie, al momento esclusi a prescindere dall’età”.

“A questo panorama si aggiunge quello di difficoltà tecniche relative alle infrastrutture digitali – continuano i consiglieri del Pd –, ieri infatti il portale online della Regione Umbria per le prenotazioni dei vaccini è andato in tilt per diverse ore, impedendo ai numerosi utenti, che hanno segnalato la questione, di iscriversi. Una situazione che si è ripetuta nella mattinata di oggi per qualche ora e, alla fine dello stop, le prenotazioni erano tutte ‘occupate’, impedendone altre a qualsiasi altra categoria. Due incidenti di percorso molto gravi, che l’Umbria e gli umbri non possono permettersi, tanto più nel mezzo della terza ondata della pandemia”