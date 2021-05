Sono ora più di 250 mila gli umbri che hanno ricevuto almeno la prima dose dei vaccini anti Covid. In base ai dati aggiornati alle 8 del 10 maggio arrivano infatti a quota 251.629, il 32,4 per cento della popolazione. Sono invece 117.397, il 15,11 per cento dei residenti, quelli che hanno completato il ciclo di vaccinazione. In Umbria sono state utilizzate 367.098 dosi delle 405.345 consegnate, cioè il 90,5 per cento.