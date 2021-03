Covid, dal 1° aprile al via la vaccinazione per i 70enni e le persone fragili. Ecco il nuovo piano vaccinale

Dal primo aprile in Umbria saranno vaccinati i 70enni e le persone fragili. Per quanto riguarda i 70enni, si comincerà dai 79enni a scendere, non ci sarà bisogno di prenotazioni ma saranno i medici di medicina generale gestire le agende. La giunta regionale ha approvato il nuovo piano di vaccinazione, secondo le linee guida nazionali, che prevede somministrazioni per fasce di età e priorità ai ‘fragili’, stop invece alle vaccinazioni per categorie, compresi avvocati sui quali nei giorni scorsi c’erano state diverse polemiche. Restano invece valide le prenotazioni per quanti si sono già prenotati.

“La Regione Umbria ha sempre seguito le linee guida nazionali dei Piani vaccinali antiCovid che si sono succeduti e ora che, con il nuovo Governo e il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza, sono state modificate per imprimere un’accelerazione alle somministrazioni, evidenziando la necessità di procedere per fasce d’età oltre che per alcune categorie precedentemente individuate e confermate, le abbiamo adottate dopo averle condivise in sede di Conferenza Stato-Regioni. Questa mattina la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del piano”.

Ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha partecipato insieme all’assessore alla Salute, Luca Coletto, alla conferenza stampa di aggiornamento settimanale sulla gestione dell’emergenza coronavirus e l’andamento epidemiologico in Umbria. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario, e il commissario straordinario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo.

“Le nuove linee guida – ha detto l’assessore Coletto, ringraziando il Commissario nazionale, generale Figliuolo – semplificano significativamente quelle precedenti ed imprimono un’accelerazione a tutto il sistema vaccinale. Auspichiamo che a questo si associ un incremento delle dosi di vaccini a disposizione dell’Umbria, come a più riprese chiesto dalla Regione. Le nostre strutture sono pronte ad accrescere le somministrazioni per garantire quella copertura vaccinale fondamentale per la salute dei nostri cittadini e anche per far ripartire i settori economici”.

Fra i punti salienti del piano vaccinale, illustrati dal commissario D’Angelo, il completamento delle vaccinazioni degli ultraottantenni, raggiungendo anche i circa 18mila (il 20% dei circa 90mila over 80 umbri) che ancora non hanno aderito alla campagna, e la vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili, stimati in circa 45mila, dal primo aprile (con la conclusione della somministrazione della prima dose entro maggio).

Dal primo aprile, come detto, partirà anche la campagna vaccinale per le persone della fascia 70-79 anni entro maggio è previsto il completamento della somministrazione della prima dose. Entro giugno, invece, sarà completata la seconda dose per i fragili. Entro agosto, inoltre, ci sarà la conclusione della seconda dose per la categoria 70-79 anni. Successivamente si passerà alla categoria 60-69 e poi al resto della popolazione, seguendo il criterio delle fasce di età.

Attualmente la “potenza di fuoco” giornaliera di somministrazione, fra i 17 punti vaccinali territoriali e 8 ospedalieri e 700 medici di medicina generale, è di circa 7mila dosi che si stima possano salire a 9mila al giorno, prolungando orari e con l’apertura di altri tre punti vaccinali (di cui si sta valutando l’idoneità strutturale) nel caso di una maggiore dotazione di vaccini.