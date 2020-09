Vaccinazione antinfluenzale: invito del Comune di Narni per i bambini

Less than a minute

2 Less than a minute

NARNI – Lancia un invito alla vaccinazione, l’amministrazione comunale di Narni rendendo nota l’iniziativa della Regione Umbria per contrastare eventuali recrudescenze da infezione covid-19.

Il Comune in una nota informa la cittadinanza che la Regione Umbria ed i pediatri di famiglia hanno siglato un accordo secondo il quale ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, ai fratelli di età superiore e alle categorie a rischio 6-14 anni verrà offerto gratuitamente e su base volontaria il vaccino antinfluenzale. “L’obiettivo di tale campagna – spiega il Comune – è quello di evitare nella popolazione la coinfezione da covid e da influenza.

I bambini sotto i 6 anni – è spiegato dall’ente – rappresentano la categoria più colpita dall’influenza già di per sé malattia debilitante e con possibili complicanze che può facilitare infezioni più gravi da covid. Proteggere in maniera significativa tale fascia di età rappresenterebbe anche una misura efficace per prevenirne la diffusione in un contesto familiare. Con la riduzione dei casi di influenza, i cui sintomi sono sovrapponibili o simili al Covid, si permetterebbe, inoltre, al personale medico di effettuare una diagnosi in maniera rapida in caso di presenza di coronavirus”, è spiegato dall’amministrazione.

Per aderire alla campagna le famiglie interessate devono rivolgersi ai propri pediatri di libera scelta che organizzeranno le sedute vaccinali negli ambulatori o nelle sedi dei distretti.