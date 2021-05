Usl Umbria 1: 3.146 i fragili prenotati per il primo “Vaccine Day” di maggio

SABATO 8 Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino, nubi in aumento nelle ore pomeridiane con possibili isolati fenomeni in Appennino. Asciutto in serata.

DOMENICA 9 Tempo asciutto con sole prevalente nelle ore mattutine su gran parte del territorio, qualche nube in più al pomeriggio. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili su tutti i settori con possibili nubi sparse (Centro Meteo Italiano).