Usl Umbria 1, 2.760 over 80 prenotati per il “Vaccine Day”

Saranno 2.760 i cittadini over 80, afferenti al territorio dell’Usl Umbria 1, a vaccinarsi oggi (domenica 25 aprile) in occasione del “Vaccine Day”, promosso dalla Regione Umbria con l’obiettivo di anticipare il completamento della vaccinazione degli ultraottantenni prenotati per i mesi di maggio e giugno e proseguire a pieno ritmo con la campagna vaccinale.

Nei giorni scorsi i destinatari dell’iniziativa hanno ricevuto un sms con indicazione dell’orario e del punto vaccinale in cui recarsi, mentre i team vaccinali hanno contattato i cittadini cui non è arrivata la notifica tramite sms, per confermare l’appuntamento.

Saranno operativi tutti i punti vaccinali territoriali – con l’esclusione di quelli ospedalieri – e a tutti sarà somministrato il vaccino Moderna. In particolare, nel distretto del Perugino sono in programma 768 inoculazioni. Nei prossimi giorni è prevista anche l’apertura di un centro vaccinale “hub” presso il cva di Ponte San Giovanni di Perugia, che sarà cogestito insieme ai medici di medicina generale che si alterneranno, nei tempi e negli spazi a disposizione, con i team vaccinali dell’Usl Umbria 1.