Università per stranieri: Regione, Provincia e Comune: “Passo indietro dei vertici”

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere la Rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli e la professoressa, Stefania Spina, entrambe indagate nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di italiano di Suarez. Entrambe sono interdette per 8 mesi dai pubblici uffici.

Sentite dal gip questa mattina ha fatto scena muta.

Intanto sulla vicenda la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, e il sindaco del capoluogo, Andrea Romizi, che si sono riuniti questa mattina e che stanno seguendo con attenzione, anche attraverso una interlocuzione che la Presidente Tesei sta avendo con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, auspicano “un atto di responsabilità che porti i destinatari delle misure interdittive a fare un passo indietro, per il bene e nell’interesse dell’Università per Stranieri di Perugia”.

Se da un lato le vicende giudiziarie seguiranno il loro corso nelle sedi preposte, dall’altro gli esponenti delle tre Istituzioni umbre ritengono unanimemente necessario che vi sia un rapido avvicendamento della “governance” e della struttura amministrativa universitaria al fine di tutelare al meglio l’immagine, il funzionamento ed il futuro dell’Università per Stranieri.