Università, a Terni un nuovo punto immatricolazioni in centro

TERNI – Per la prima volta l’Università di Perugia apre un Punto Immatricolazioni al centro di Terni. Il servizio, ospitato dalla direzione servizi scolastici del Comune di Terni nell’edificio all’interno del parco dell’ex Foresteria, è raggiungibile dal cancello in Corso Tacito e da quello accanto all’ingresso dello IAT, sul lato di piazza Tacito e sarà aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 13.

Il nuovo punto immatricolazioni è stato presentato stamattina dal sindaco Leonardo Latini, dal Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero e dall’assessore ai servizi scolastici e all’università Cinzia Fabrizi. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il delegato del Rettore per il Polo di Terni Stefano Brancorsini, i professori Burrascano e Emiliani.

“L’apertura del punto immatricolazioni in corso Tacito – ha detto il sindaco Latini – è una novità significativa che s’inserisce in un rapporto molto ampio e importante che la nostra Amministrazione sta instaurando con il Rettore Oliviero e con l’Università di Perugia. Un rapporto che negli anni passati ha scontato una serie di vicissitudini, ma che stiamo facendo ripartire sulla base di alcune idee condivise e molto chiare: la strategicità della sede ternana per la città, per l’Università stessa e per la regione; la necessità di puntare su un polo scientifico e didattico di qualità, evitando duplicati e tenendo in forte considerazione la specificità del territorio. Nel frattempo, ci sono state interlocuzioni costanti con la Regione per il miglioramento delle infrastrutture fondamentali per far partire una nuova stagione dell’università a Terni. Direi quindi che siamo a buon punto e a breve ci saranno le prime importanti realizzazioni concrete di queste idee. Il nuovo punto immatricolazioni è, in questo senso, una specie di aperitivo, un buon viatico per quel che ci attende di qui ai prossimi mesi”.

Anche per l’assessore Cinzia Fabrizi il nuovo punto immatricolazioni “è un ottimo segnale che sottolinea in maniera sostanziosa l’intenzione condivisa da Comune di Terni e Università di Perugia di consolidare la collaborazione, rafforzare e rendere più evidente la presenza universitaria in città”.

L’assessore Fabrizi ha fatto poi riferimento al grande lavoro che si sta svolgendo per riqualificare l’offerta formativa universitaria a Terni grazie alla collaborazione con il Rettore Oliviero e con il delegato per il polo ternano Brancorsini.



Il Rettore Maurizio Oliviero ha parlato di obiettivi comuni, dando atto all’amministrazione comunale di aver affrontato il tema Università in maniera molto seria, puntando a soluzioni che possano essere durature e in linea con le esigenze del territorio. “C’è dunque un’intesa chiara sul ruolo e sugli obiettivi dell’università a Terni”.



Tra gli obiettivi definiti dal Rettore, per proseguire l’esperienza universitaria ternana, in primo piano c’è quello di progettare nuovi corsi “puntando sulla qualità e sulla non replicabilità”, così da creare “percorsi attrattivi e con standard qualitativi alti”.



In questo senso, ha detto il rettore, facendo anche lui riferimento ai molti confronti con le associazioni e i corpi intermedi, sono in fase avanzata di elaborazione alcune precise proposte di corsi che a breve saranno illustrate.Si è fatto riferimento in particolare a ingegneria e a economia ed accennato alla possibilità di nuovi corsi nel settore dell’ottica. Corsi che potrebbero portare, una volta incardinati nuovi docenti a Terni in numero sufficiente, alla richiesta al Ministero per l’attivazione del Dipartimento.