Uniformi nel donare: la polizia di Terni aderisce alla campagna dell’Avis

“Per amore, dalle relazioni ferite alle relazioni risanate” è il tema proposto dalla diocesi e dal comitato per i festeggiamenti in onore di San Valentino, in occasione della festa del patrono di Terni e dell’amore e copatrono della Diocesi Terni-Narni-Amelia. «Le feste dei santi patroni sono occasione provvidenziale per le persone e per la comunità diocesana per […]