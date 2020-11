Undici chili di marijuana nel bagagliaio della Panda: la polstrada di Orvieto arresta una coppia di giovani

ORVIETO – Due giovani, un uomo di origini albanesi di 24 anni ed una ragazza italiana di 22 anni, pregiudicati, sono stati fermati e arrestati ieri sera dalla polizia stradale di Orvieto lungo l’autostrada, perché trovati in possesso di 11 chili di marijuana.

Verso le 19 di ieri sera, una pattuglia, insieme a un equipaggio “civetta”, ha notato una Fiat Panda, con a bordo due persine, in transito tra Orvieto e Fabro, sull’A/1, in direzione Firenze. Il conducente, alla vista della polizia, ha assunto improvvisamente e vistosamente un’andatura molto più’ rallentata della precedente ed un atteggiamento particolarmente nervoso.

Gli agenti hanno deciso di sottoporre a controllo la coppia e, al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione stradale, hanno richiesto anche ausilio di altre pattuglie per procedere al fermo della Fiat Panda in massima sicurezza. L’auto è stata quindi fermata e i due occupanti sono scesi accentuando l’evidente nervosismo già mostrato e, alla richiesta di dove fossero diretti, hanno risposto vagamente e con indicazioni non concilianti.

Considerato il forte odore proveniente dall’abitacolo, gli agenti hanno chiesto al conducente di aprire il bagagliaio dove sono state rinvenute 3 scatole che occupavano l’intero vano ed al cui interno si scorgevano numerose confezioni in nylon trasparente sigillato contenenti una sostanza di colore marrone. Si trattava di circa 11 chili di marijuana, risultata successivamente di ottima qualità, suddivisa in 10 buste sigillate panetti di circa un chilogrammo ciascuna per un valore approssimativo, se immessa sul mercato, di oltre 100.000 euro.

Le due persone sono state arrestate e associate alla Casa Circondariale di Capanne, a Perugia, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni, Raffaele Pesiri.

Tra l’altro, gli ulteriori accertamenti effettuati sugli arrestati hanno consentito di accertare che l’uomo era stato già respinto dai colleghi della Polizia di Frontiera di Bari nel dicembre del 2019, quando aveva tentato di fare ingresso in Italia e quindi era presente sul territorio clandestinamente senza una fissa dimora ma con permanenza nel territorio emiliano.