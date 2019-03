Una sala al ministero dell’Ambiente porta il nome di Maurizio Santoloci

La Sala Europa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata intitolata questa alla memoria del magistrato Maurizio Santoloci, “Una vita per l’ambiente”. La decisione di intitolare la sala del Ministero al magistrato ternano scomparso nel 2017, era stata comunicata dal ministro Sergio Costa nel dicembre scorso. Il ministro Costa ha preso parte alla cerimonia. Presenti anche il sindaco di Terni Leonardo Latini e l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati.

Magistrato con funzioni di giudice per le indagini preliminari al tribunale di Terni, Maurizio Santoloci è stato un importante consulente giuridico del Ministero dell’Ambiente e membro dell’Osservatorio per i crimini ambientali dello stesso ministero. Ha tenuto corsi sulle indagini ambientali al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri e alla Guardia Costiera; ha pubblicato moltissimi testi e articoli in tema di ambiente e diritto. E’ stato per 12 anni Vice Presidente del WWF Italia.