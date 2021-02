Una lite sull’A1 degenera in rapina, la polizia stradale identifica e arresta l’aggressore

ORVIETO – Un torinese 40enne è finito agli arresti domiciliari per rapina. La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia stradale di Orvieto che ha indagato su una lite in autostrada per questioni di viabilità finita in rapina con il ferimento di un 30enne lodigiano.

I fatti sono accaduti alcuni giorni fa all’interno dell’area di parcheggio Ritorto, nel tratto dell’A1 compreso tra Orvieto e Fabro.

Secondo la ricostruzione dei fatti, durante la lite tra i due automobilisti, il quarantenne, sceso dall’auto sulla quale viaggiava con la moglie e due bambini, ha aperto la portiera della vettura del trentenne e, mentre questi era ancora seduto al posto di guida, avrebbe iniziato a malmenarlo con violenza, con pugni e schiaffi.

Il 30enne ha provato ad allontanarsi riprendendo la propria marcia ma l’altro gli ha strappato il marsupio e così, per riprenderselo, l’aggredito ha dovuto fermarsi. Il 40enne, dopo avergli tirato contro la borsa, ha ricominciato a picchiarlo ed è stato interrotto solo dalle grida di una testimone che si trovava lì nei paraggi. L’aggressore, resosi conto della presenza di testimoni, quindi è ripartito. Nel frattempo sul posto è giunta una pattuglia della polizia stradale che ha avviato le indagini. L’uomo aggredito e soccorso dal 118 ha riferito alla polstrada che durante l’aggressione gli è stata strappata la catenina d’oro.

Avviate le indagini, la Stradale ha identificato l’aggressore e ieri sera ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa su ordine della procura.