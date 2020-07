“Un progetto di restyling della Passeggiata”, l’atto di indirizzo di Rossi e Musacchi

TERNI – Sollecitano un progetto di restyling e di ristrutturazione vera e propria dell’area verde della Passeggiata, i due consiglieri comunali Michele Rossi (Terni Civica) e Doriana Musacchi (Gruppo misto) che hanno presentato un atto d’indirizzo.

Nel documento ricordano che: da mesi non viene rispettato l’orario di chiusura dei cancelli d’ingresso al parco che, quindi, spesso rimangono aperti per tutta la notte esponendo l’intera area a possibili e incontrollabili atti di vandalismo a danno dei giochi dei bambini, degli alberi, degli animali e degli arredi;

il Parco non è dotato di un servizio interno di videosorveglianza e, per la poca illuminazione e l’isolamento notturno, può diventare luogo idoneo allo spaccio e al consumo di stupefacenti;

spesso i genitori trovano siringhe e aghi nei pressi dell’area giochi.

Alla luce di queste osservazioni, Rossi e Musacchi chiedono al sindaco e alla giunta di impegnarsi per:

un progetto di restyling, una ristrutturazione vera e propria, che possa riqualificare l’area verde della Passeggiata nel suo complesso;

programmare ed eseguire lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento delle pavimentazioni, dei giochi d’acqua e con la sistemazione del verde.



“Nella progettazione – propongono – si valutino nuovi materiali per il rifacimento dell’anello che percorre il parco, si proceda comunque a eliminare gli elementi oggi di degrado, come alberi deperenti, al bilanciamento della vegetazione a pareggio,alla ricollocazione di piante giunte a fine ciclo o di scarso valore ornamentale, al rifacimento pavimentazioni usurate e sostituzione degli arredi in materiale legnoso che presentano evidenti segni di deterioramento per poi inserire nuove aree di sosta conviviali allo scopo di favorire l’aggregazione. Ponendo infine attenzione anche al ripristino dei giochi d’acqua esistenti in modo da ottenere il gradevole effetto rinfrescante”.