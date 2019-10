“Un aiuto per mamma Valeria”, la cena registra il tutto esaurito

TERNI – “Il mio è un appello a tutta la città. Speriamo che, come è sempre accaduto, la Terni solidale mostri il suo grande cuore rossoverde. Sono certo che anche stavolta quel cuore potrà battere in modo importante per Valeria”.

E’ il mese di agosto quando Alessandro Rossi, presidente della onlus I Pagliacci e di Auser Terni, scende in campo per aiutare mamma Valeria, vittima di un grave incidente in moto che le ha provocato lesioni permanenti ad un braccio e ad una gamba, e i suoi due figli.

Lo fa subito con una donazione per sostenere le spese scolastiche del figlio di Valeria e poi con una cena che ha raggiunto il tutto esaurito nel giro di pochissimi giorni.

“Abbiamo raccolto 4mila e 200 euro che abbiamo consegnato a Valeria – dice Alessandro – è stata una serata indimenticabile resa possibile grazie all’impegno di Marco Piermarini, Francesco Annesanti, Simona Cruciani, Mauro Antonelli, dei volontari dell’associazione i Pagliacci, dei colleghi di Valeria e delle tantissime persone che hanno reso unica questa splendida serata. Noi continueremo a sostenere Valeria, che avrà bisogno di costose protesi e di cure. Tante piccole gocce consentiranno a mamma Valeria di affrontare più serenamente la quotidianità, di avere un futuro diverso, un futuro migliore di quello che si può immaginare in questi momenti così difficili da accettare”.