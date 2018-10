Umbrialibri 2018, bilancio positivo per l’edizione ternana

TERNI – Bilancio positivo per l’edizione ternana di Umbrialibri 2018, ospitata nelle sale della Biblioteca comunale di Terni da giovedì 18 a sabato 20 ottobre e che ha registrato un importante successo di pubblico con circa 1200 presenze alle 27 presentazioni offerte.

“La bella presenza di pubblico, sia agli incontri che alla mostra-mercato degli editori umbri, ospitata in piazza della Repubblica – sottolinea Fernanda Cecchini, assessore regionale alla Cultura – dimostra la validità della proposta di Umbrialibri, in grado di rispondere alle esigenze culturali di una città come Terni, abituata e appassionata alla lettura e all’editoria”.

In tal senso va ricordata anche la partecipazione di alcune librerie del centro cittadino, che nei giorni di Umbrialibri hanno allestito le proprie vetrine con una selezione di libri a tema con il titolo della manifestazione di quest’anno (La cura delle idee), e le tante e partecipate presentazioni delle novità editoriali di case editrici del territorio.

“Un successo da replicare” ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Terni, Andrea Giuli.

“Al centro dell’attenzione – ha detto Giuli – ci sono state anche le produzioni degli editori locali, presenti con una frequentatissima mostra-mercato allestita in una tensostruttura colorata ed elegante, di grande richiamo, di fronte all’ingresso di bct. Proposte editoriali, in buon numero presentate nel corso della manifestazione, e che hanno nuovamente dato prova di una grande vivacità che va, non solo apprezzata, ma anche sostenuta e promossa”.

Sono infine stati molto apprezzati e frequentati i laboratori proposti ai bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado che hanno potuto incontrare e lavorare con autori e illustratori di respiro nazionale, come Paolina Baruchello e Federico Appel, cogliendo così un’opportunità preziosa. “In definitiva – ha concluso Andrea Giuli – il centro di Terni si è trasformato in queste giornate di Umbria Libri, in una cittadella della parola”.