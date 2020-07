Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi è il nuovo presidente. Nel nuovo cda anche Ceccacci e Bongarzone

Gianluca Laurenzi è il nuovo presidente della Fondazione Umbria Jazz. La sua nomina e quella degli altri due membri del cda è arrivata oggi. La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha designato insieme a lui nel cda Francesca Ceccacci e Stefano Bongarzone.

La presidente Tesei ha ringraziato i membri del consiglio uscente per il lavoro svolto e augura un buon lavoro al nuovo cda, “certa che sapranno dare sempre maggiore forza e vitalità ad una prestigiosa manifestazione che da anni rappresenta l’Umbria nel mondo. Un evento di riconosciuto spessore culturale, volano per l’immagine, la promozione nonché l’economia di tutto il territorio”.

I membri del Cda resteranno in carica per i prossimi 5 anni e non è previsto alcun compenso.

Gianluca Laurenzi, laureato in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Camerino, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Perugia, patrocinante dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, Mediatore civile e commerciale, è stato Giudice Onorario di Tribunale, vice pretore onorario e vice procuratore onorario. Tra le varie attività svolte, conciliatore e poi arbitro presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e libero professionista presso il proprio studio. Già membro del Cda uscente di Umbria Jazz.

Francesca Ceccacci, si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia, ha frequentato il Master Tributario a Roma ed è risultata vincitrice del concorso per il Dottorato di Ricerca in Marketing. Ha inoltre ottenuto l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore commercialista e Revisore dei conti. Acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in Marketing Ph.D, è stata, tra l’altro, socia Senior della Società italiana Marketing, della Società Italiana di Management (SIMA). Dapprima ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Ateneo di Perugia è poi stata titolare del corso di RETAIL MARKETING. E’ attualmente membro della Commissione Erasmus presso l’Università degli studi Perugia. Numerose le sue docenze e pubblicazioni.

Stefano Bongarzone, ha conseguito il diploma Universitario in Tecnica Pubblicitaria all’Università per Stranieri di Perugia. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi corsi di formazione e aggiornamento, presso società specializzate, inerenti il settore marketing e comunicazione. E’ stato Specialist Marketing prodotto editoriale Tv, presso la Sipra SpA, prima di essere, tra l’altro, responsabile della struttura Medialab, Responsabile Marketing Strategico Radio Rai e, ad oggi, Responsabile Marketing Editoriale di Rai Pubblicità SpA.