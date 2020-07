Less than a minute

5 Less than a minute

Ultras della Lazio manifestano vicino al carcere di Terni per un detenuto, nei guai in 12

TERNI – Un gruppo di tifosi ultras laziali è finito nei guai per aver dato vita ieri pomeriggio, nelle immediate adiacenze del carcere di Terni, a una manifestazione non preavvisata, per esprimere solidarietà ad un detenuto.

Durante l’iniziativa, in cui i manifestanti hanno provato a comunicare con un megafono messaggi al detenuto, è sopraggiunta la Digos che ha interrotto la manifestazione e identificato il gruppo di partecipanti composto da una dozzina di tifosi.

Nel corso del controllo, sono stati sequestrati alcuni striscioni e un paio di fumogeni non ancora utilizzati, oltre a diverse aste di bandiera e un megafono.

Le persone identificate sono state quindi denunciate per manifestazione non preavvisata secondo l’art. 18 del Tulps. Nei confronti di un tifoso è scattata l’ulteriore denuncia per accensione di fumogeno durante un assembramento.

Per tutti i denunciati, il questore di Terni Massucci ha disposto la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Terni, della durata variabile da 1 a anni 3.