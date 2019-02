Ugo Nespolo alla GC2 Contemporary fino al 3 marzo

TERNI – Ultimi giorni per ammirare la mostra “A Kiss is still a Kiss“, la personale di Ugo Nespolo ospitata nella Galleria Cg2 Contemporary di vico San Lorenzo. L’artista si lascia ispirare dal tema dell’amore, rendendo omaggio ad altri artisti, come Andy Wharol, Roy Liechtenstein o Robert Indiana. Numerose le serigrafie e dieci le opere uniche in mostra, tra cui “La strada dell’amore” con la quale Nespolo ha voluto rendere omaggio alla città di Terni. L’esposizione resterà aperta fino al 3 marzo.