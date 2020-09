“Uccidi la droga, non la vita. Insieme per sconfiggere il Buio”, istituzioni a confronto al museo diocesano

TERNI – “Uccidi la droga, non la vita. Insieme per sconfiggere il buio”. E’ il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina presso il museo diocesano di Terni nell’ambito delle celebrazioni della Festa del Preziosissimo Sangue e che ha visto la partecipazione del prefetto di Terni Emilio Dario Sensi; del questore Roberto Massucci; del prof. Parisi, del dott. Casadei dell’ospedale Santa Maria di Terni e due ragazzi della Comunità Incontro. Moderatore Riccardo Marcelli. Presenti anche il sindaco di Terni Leonardo Latini e l’assessore dei Servizi Sociali Cristiano Ceccotti.

“Il convegno – ha detto don Alessandro Rossini aprendo il convegno – nasce da un fatto che tutti conoscete (la morte dei due adolescenti Flavio e Gianluca ndr) e di molte altre morti improvvise”. Il sacerdote si è chiesto perché nessuno in queste circostanze ha chiesto aiuto. “Solo tutti insieme – ha detto don Alessandro – possiamo sconfiggere il buio”.

Sono seguiti gli interventi degli altri relatori. Particolarmente interessate l’intervento del professor Parisi che ha parlato più nello specifico dell’interventi al pronto soccorso.

Il questore Massucci palando ai ragazzi in sala ha detto loro che “Le tragedia che sono legate alla droga non sono le favole di Barbie. Non c’è un cattivo che ha ucciso qualcuno. Quando qualcuno muore di overdose dobbiamo chiederci se è stato avvelenato o si è avvelenato. La risposta non lascia scampo e non lascia giustificazioni: questa persona si è avvelenata. L’àncora di salvezza siamo noi stessi – ha detto ancora il questore – dobbiamo fare appello a noi stessi e al nostro senso di responsabilità. Ragazzi vogliatevi beni e non rinunciate mai a voi stessi e amate anche più questa città”.

Foto di Nunzio Foti