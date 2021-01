Ubriaco si scaglia contro i sanitari dell’ospedale di Terni e ne ferisce quattro: denunciato

TERNI – Due pattuglie della volante questa notte verso le 3 sono intervenute presso il reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Santa Maria dove un rumeno di 32 anni, abitante a Terni, aveva dato in escandescenza a causa di uno stato alterato verosimilmente dall’alcol per cui era stato soccorso nella serata da un’ambulanza.

L’uomo si è scagliato contro i sanitari e para sanitari mentre cercavano di calmarlo procurando lesioni personali tra 8 e 10 giorni a 4 di loro.

Questa mattina gli agenti lo ha prelevato e lo ha condotto in questura dove è stato fotosegnalato e denunciato per lesioni aggravate in quanto commesse nei confronti di personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni.

All’atto di portalo in questura i poliziotti gli hanno trovato anche una dose di hashish e per questo è stato segnalato anche come assuntore di sostanze stupefacenti. In considerazione della gravità della condotta tenuta dal rumeno, il questore ha subito disposto, tramite l’ufficio immigrazione, l’avvio della procedura per l’allontanamento dal territorio nazionale.