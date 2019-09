Ubriaco in bicicletta coinvolto in un incidente stradale

CITTA’ DI CASTELLO – Continuano i controlli dei carabinieri in Alto Tevere per contrastare le condotte di guida pericolose e, in particolare, per individuare coloro i quali guidano sotto l’effetto di alcool o stupefacenti. Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato a Umbertide uno straniero 47enne, residente a Gubbio, che era alla guida di un’autovettura. Sottoposto a controllo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite di legge e, per tale motivo, è stato denunciato in stato di libertà, la patente gli è stata immediatamente ritirata e l’autovettura sequestrata.

I militari della Stazione Carabinieri di Citerna sono intervenuti invece nel centro abitato per un incidente stradale verificatosi tra un’autovettura e una bicicletta. Anche in questo caso, purtroppo, all’uomo alla guida della bicicletta, un straniero 36enne residente nel Tifernate, che ha riportato lesioni, è stato riscontrato un tasso alcolemico quasi due volte superiore al limite. L’uomo è risultato positivo anche alle sostanze stupefacenti. Un incidente analogo era accaduto nei giorni scorsi con protagonista sempre un ciclista ubriaco,

Infine, martedì pomeriggio, in Umbertide, un giovane 22enne, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, è stato controllato dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia tifernate, a seguito della quale è stato trovato in possesso di mezzo grammo circa di sostanza del tipo marijuana e, per tale motivo, è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di stupefacenti.