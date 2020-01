Ubriaco finisce contro auto in sosta: nel sangue alcol 4 volte oltre il consentito

CITTA’ DI CASTELLO – Denunce e sequestri nel fine settimana da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello impegnati in una serie di controlli volti a prevenire contrastare episodi di guida in stato di alterazione dovuto allo smodato abuso di alcolici o all’uso di stupefacenti.

Due sono state le patenti di guida ritirate, ed altrettanti i conducenti denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia, per aver guidato sotto l’influenza dell’alcol.

Nel primo caso è stata l’andatura irregolare del veicolo che ha fatto scattare i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di San Giustino. Il conducente aveva un tasso alcolico di 1,51 g/l che, oltre al ritiro della patente, ha comportato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Nel secondo caso, i carabinieri della Stazione di Umbertide sono intervenuti nel territorio del Comune di San Giustino ove, un giovane alla guida della sua auto non è riuscito ad evitare un veicolo regolarmente parcheggiato; anche in questo caso l’alcol è stato protagonista dell’incidente che poteva avere un epilogo tragico in quanto il conducente aveva un tasso alcolemico di 2,43 g/l; ben 4 volte superiore al minimo stabilito.

Anche in questo caso, patente di guida ritirata e veicolo sequestrato ai fini della confisca.