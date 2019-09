“Tutta salute”: la professoressa Costantini parla in diretta di cistiti

TERNI – Metà delle donne italiane anche quest’anno, e probabilmente in estate che è il periodo più critico, ha avuto la cistite. Un terzo non sa nulla della malattia e la prevenzione è ancora poco conosciuta. Di questo si parlerà con la prof.ssa Elisabetta Costantini nella puntata di Tutta Salute che andrà in onda venerdì 13 settembre su Rai 3 alle ore 11.

Il programma dedicato alla medicina, condotto da Pier Luigi Spada e Michele Mirabella, verterà quindi sulle infezioni urinarie femminili e maschili. A parlare di questo argomento di grande interesse e attualità, per la sua diffusione sia in ambito ospedaliero che comunitario, è stata invitata la prof.ssa Elisabetta Costantini, direttore della struttura complessa di Urologia ad indirizzo andrologico ed uroginecologico dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che tornerà ad affrontare la problematica soffermandosi in particolare sulla diagnosi, la terapia e la prevenzione. È importante sapere come difenderci dalle infezioni urinarie evitando, se possibile, la terapia antibiotica che si è dimostrata una strategia perdente alla luce del gravissimo problema mondiale della resistenza batterica che ci impone di adottare un approccio diverso alla malattia: prevenire è meglio che trattare.