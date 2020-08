Tributo a Sergio Endrigo: prevendita dei biglietti per Enrico Ruggeri

TERNI – Procede l’organizzazione dell’ottavo “Tributo a Sergio Endrigo – Città di Terni” in programma per sabato 5 Settembre ore 21.30 presso piazzale Byron alla Cascata delle Marmore.

Alla luce delle nuove regole anti Covid, gli organizzatori fanno sapere che il concerto si svolgerà nel rispetto di tutte le normative e delle disposizioni emanate a garanzia dell’assoluta tranquillità di ogni partecipante.

La piena sicurezza sarà garantita prioritariamente dall’ingresso contingentato, dalla sanificazione, dal distanziamento dei posti a sedere e dal controllo da parte di personale formato.

Enrico Ruggeri, per l’occasione, riproporrà alcuni pezzi di Endrigo insieme ai suoi grandi successi – secondo il consolidato decennale format dell’evento. Il tutto reso ancor più memorabile da una eccezionale location come la Cascata delle Marmore, fortemente voluta per l’edizione di questo anno e che raramente in passato è stata concessa per spettacoli dal vivo.

“Con senso di responsabilità e con il rispetto delle regole da parte di tutti, garantiamo – dicono gli organizzatori – che non verrà meno il pieno godimento di un’eccezionale ed irrinunciabile serata di spettacolo ricco di emozioni. Siamo certi che le attenzioni che stiamo ponendo per la piena riuscita a garanzia di tutti, insieme agli sforzi nostri e degli amici sostenitori commerciali, della gestione del sito della Cascata e della amministrazione comunale di Terni, saranno ripagati da un’ampia partecipazione di pubblico.

La città negli anni ha sempre dimostrato di apprezzare l’evento e l’alto livello della proposta artistica, per questo siamo certi che anche per questa significativa edizione, diciamo al quanto difficile, complicata e quindi anche coraggiosa, non farà mancare il suo sostegno e apprezzamento.

La limitazione della capienza dello spazio ci vede costretti a suggerire l’acquisto in prevendita dei ticket ancora a disposizione presso il negozio New Sinfony in Galleria del Corso e online tramite il circuito Vivaticket. Dimostreremo che con le giuste attenzioni la musica è più forte. Riusciremo ancora una volta, omaggiando un grande artista come Endrigo, a regalare momenti di emozioni, gioia e spensieratezza”.