Trevi, traffico di hashish: i carabinieri arrestano coppia di spacciatori

TREVI – I carabinieri di Trevi, in collaborazione con quelli di Spello, hanno arrestato una coppia sorpresa in flagranza a spacciare. Si tratta di due residenti nella frazione Cannaiola: lui è un venticinquenne di origini magrebine, disoccupato, pregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, lei, italiana di quarantacinque anni, disoccupata, pregiudicata con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per spaccio stupefacenti.

Gli investigatori dell’Arma, anche grazie a numerose segnalazioni dei residenti del comune, hanno così portato a termine un’attività info-investigativa iniziata da tempo attraverso lunghi appostamenti.

Proprio sotto l’abitazione dei due, i Carabinieri, nell’ambito di un servizio predisposto ad hoc, hanno assistito all’attività di cessione hashish in favore di un acquirente del luogo. A casa sono stati sequestrati ulteriori venti grammi di hashish suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, telefoni cellulari e circa tremila euro in contanti, considerati il provento dell’attività illecita.

Secondo le informazioni in possesso degli investigatori, la sostanza sequestrata era destinata al rifornimento della piazza trevana.

Per i due quindi è scattato l’arresto mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore.