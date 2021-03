Treofan, si dimette il liquidatore per divergenze con la società. La finanza indaga su un finanziamento del Miur

TERNI – Il liquidatore della Treofan si è dimesso. L’avvocato Ettore Del Borrello ha lasciato il suo incarico presentando le proprie dimissioni irrevocabili.

La decisione sarebbe maturata a seguito di divergenze con la multinazionale Jindal proprietaria dello stabilimento nell’ambito della procedura di cessazione dell’attività del sito del polo chimico di Terni, conclusa con un accordo sindacale lo scorso 25 febbraio.

La Treofan è al centro di un’inchiesta della guardia di finanza, rispetto alla quale l’avvocato Del Borrello è estraneo, che vede indagati tre manager per truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo gli inquirenti avrebbero fatto indebito ricorso alla cassa integrazione Covid-19 nel periodo agosto-ottobre 2020. L’attività investigativa della guardia di finanza sarebbe ancora in corso e si concentrerebbe sulla verifica del corretto utilizzo di altri finanziamenti pubblici, in particolare quello da un milione di euro ricevuto in passato dall’azienda da parte del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Intanto, le organizzazioni sindacali sono in attesa della convocazione da parte del ministero del Lavoro per la firma di un’intesa per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per i 142 lavoratori del sito.