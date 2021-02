Treofan, raggiunto l’accordo: reindustrializzazione del sito ma per con altra tipologia di produzione

TERNI – Raggiunto tra sindacati di categoria e azienda l’accordo in merito alla vertenza della Treofan di Terni, azienda del polo chimico specializzata nella produzione di film in polipropilene e messa in liquidazione dalla proprietà Jindal.



La società consentirà la possibilità di reindustrializzazione del sito, ma per un’altra tipologia di produzione, dato che trasferirà altrove tutti i macchinari attualmente presenti.



Ai 142 dipendenti verranno riconosciuti una buonuscita pari a 7 mensilità e 12 mesi di cassa integrazione straordinaria.



L’intesa è stata firmata da tutte le sigle rappresentate in azienda, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici.