Treofan: prorogato lo sciopero del polo chimico fino al 7, giorno dell’incontro al Mise

TERNI – Prorogato fino alle 24 del 7 agosto lo sciopero del polo chimico, data in cui è fissato per le 11 un incontro al Mise. La decisione è stata assunta dalle segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec mentre le segreterie nazionali ieri hanno incontrato in video conferenza la sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde.

Sottosegretaria che non ha avuto mezzi termini nei confronti della proprietà Jindal che controlla Treofan dichiarando la “assoluta inadeguatezza del confronto oltre che l’assenza di qualunque ruolo di responsabilità sociale d’impresa da parte del competitor indiano che ha il solo scopo di sbarazzarsi di un concorrente scomodo, chiudendo i suoi due stabilimenti italiani, cancellandone dal mercato i prodotti, sostituendoli con altrettanti a marchio Jindal”.



Considerata l’esperienza che la stessa Sottosegretaria ha già vissuto con la

vertenza che ha coinvolto Battipaglia nei mesi scorsi, “le è chiara – dicono le segreterie nazionali – l’impossibilità a perseguire un confronto con i soggetti finora presenti ai tavoli e sulla effettiva necessità di tentare ancora di coinvolgere la proprietà nella vicenda”.

I sindacati dal canto loro hanno sottolineato che la chiusura di Treofan Terni senza continuità produttiva avrebbe un diretto riflesso negativo su tutte le attività del Polo chimico nel suo insieme.



Hanno ribadito come sia necessario rivedere e ridiscutere il sistema di aiuti pubblici di cui in questi anni Jindal ha beneficiato e che le ha permesso di sviluppare un piano industriale che sta penalizzando gli stabilimenti Treofan, con la già avvenuta chiusura di Battipaglia e il ridimensionamento e la messa in discussione del futuro produttivo di

Terni.



“Non possiamo accettare che ci sia un modello organizzativo di gestione del portafoglio ordini e della loro distribuzione – hanno detto – che attraverso un’azione scientifica volta a trasferire i prodotti Treofan, cancellandone il brand dal mercato, e sostituendoli con altrettanti Jindal, di cui molti saranno prodotti in altri stabilimenti europei. Questa condizione sta facendo trarre enorme vantaggio a quei paesi che in questo modo ne sta eliminando la concorrenza rappresentata dalle produzioni italiane”.



I sindacati hanno segnalato anche la cronica e continua perdita di clienti a causa delle scelte commerciali dell’A.D. Di Treofan, molti dei quali importanti clienti italiani che hanno risposto con la cancellazione di ordini alla eliminazione dei prodotti a marchio Treofan dal mercato, prodotti a Terni.

“Abbiamo proposto – hanno aggiunto- uno scambio di equivalente quantità tra i prodotti finiti ed ordini e materie prime, per permettere la ripresa produttiva durante il mese di agosto, in attesa di riprendere a settembre la trattativa per liberare lo stabilimento ternano da questo triste e immeritato destino, fuori dalle speculazioni di mercato perpetrate da Jindal”.

La sottosegretaria Alessandra Todde si è impegnata a verificare tutte le sollecitazioni dei sindacati elaborando già nei prossimi giorni una posizione del Governo da mettere in campo già dalla riunione con l’azienda prevista per venerdì 7 agosto.