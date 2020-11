Treofan: oggi la protesta dei lavoratori, nel pomeriggio il tavolo al Mise

TERNI – Sono scesi in strada per protestare contro il graduale disimpegno della proprietà. I lavoratori della Treofan questa mattina si sono ritrovati in assemblea davanti allo stabilimento e poi, insieme a rsu e ai sindacati di categoria, si sono mossi in corteo all’interno dell’area industriale fino ai cancelli. Una volta in via Narni hanno raggiunto la strada, rallentando il traffico un paio di volte per una decina di minuti, in maniera simbolica.

La protesta si è svolta a poche ore dall’incontro con l’azienda convocato dal ministero dello Sviluppo economico, previsto nel pomeriggio.

“Il ministero deve prendere una posizione netta e chiara nei confronti di Jindal” è stato l’appello lanciato dai rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici.

“Clienti e profitti ci sono – hanno continuato -, la Treofan rimanga e continui a svilupparsi, altrimenti è si nomini un advisor per individuare altri soggetti che possano garantire la continuità produttiva”. Tra le ipotesi avanzate anche quella di adire alle vie legali nei confronti della proprietà, che sta continuando a spostare ordini e materie prime verso altri stabilimenti del gruppo. Circa 150 i lavoratori diretti interessati alla vertenza che, è stato detto, “nel complesso potrebbe avere ricadute su circa 600 famiglie”.

All’assemblea era presente anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, insieme a diversi consiglieri comunali e regionali e alla senatrice Valeria Alessandrini.

E proprio il sindaco Latini ha scritto una lettera indirizzata al Mise e al Governo in occasione del tavolo di oggi pomeriggio.

“La situazione della Treofan di Terni si sta aggravando sempre di più- scrive Latini – Il comportamento posto in essere in queste settimane dalla proprietà appare inaffidabile e inadeguato in riferimento agli obiettivi primari che sono stati ribaditi dai lavoratori, dai loro rappresentanti e dalle istituzioni: ovvero la continuità e il rafforzamento del sito produttivo ternano nell’ambito di un piano industriale serio e concreto”.

“La proprietà – continua Latini – sta ponendo in essere un comportamento irrispettoso in primo luogo verso i lavoratori che ne pagano le conseguenze dirette, ma anche nei confronti delle istituzioni che da sempre hanno seguito questa vicenda e si sono sedute ai tavoli con la proprietà stessa o con i suoi delegati, fornendo ampie disponibilità di collaborazione, non ultima quella dell’assessore regionale Fioroni”.



“Non è possibile che multinazionali come Jindal possano avvantaggiarsi in alcune fasi delle professionalità e delle potenzialità di siti industriali italiani, giovandosi anche di sostegni economici nazionali o regionali, per poi pensare di scaricare i territori, reputando di non avere obblighi verso le comunità locali di riferimento”.



“Per questo, come sindaco di Terni, avendo seguito la vicenda della Treofan dal 2018, chiedo al Governo, tramite il Mise, verificato il disinteresse di Jindal per il sito ternano, di controllare la legittimità delle azioni poste in essere dalla multinazionale e di guidare un processo di vendita verso un acquirente in grado di porre in essere una seria politica industriale per il sito ternano”.



“Allo stesso tempo ribadisco la strategicità di Treofan nell’ambito delle politiche industriali di medio e lungo periodo per la nostra regione, per un possibile e auspicabile rilancio del polo chimico ternano, anche in un’ottica di economia verde”.



“Ricordo che il territorio ternano, fortemente connotato dalla presenza di industrie, è in uno stato di crisi molto pesante, aggravato dagli effetti dell’attuale pandemia, e non può permettersi di soggiacere a giochi economico-finanziari sulla pelle dei lavoratori e a discapito delle possibilità di sviluppo della città stessa”.