Treofan, l’azienda rinvia il tavolo e i sindacati annunciano il blocco delle portinerie

TERNI – Salta l’incontro sulla Treofan, l’azienda infatti ha chiesto un rinvio. Immediata la reazione dei sindacati.

“Abbiamo appreso con una comunicazione ad un’ora dall’incontro prestabilito, dello spostamento della riunione prevista per oggi, per continuare la trattativa sulla proroga dell’accordo del 10 agosto u.s.,

ampiamente scaduto – scrivono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil –

Tra l’altro nella mail di spostamento viene proposta una data per nulla concordata con le segreterie nazionali”.



I sindacati sottolineano che “ancora una volta, i vertici aziendali agiscono per propria convenienza calpestando fortemente i diritti e la dignità dei lavoratori. Pertanto, facendo ancora una volta appello al nostro senso di responsabilità, garantiamo la nostra presenza all’incontro di lunedì alle ore 17.00”.



Nel frattempo, “vista la scarsità di ordini presenti in stabilimento, non in linea con le nostre richieste già avanzate nella riunione del 1° ottobre u.s., e un piano di prodotti in uscita assolutamente superiore alle nostre disponibilità dichiarate”, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil annunciano che “al fine di rendere l’incontro di lunedì produttivo dichiariamo che da

questo momento, fino all’incontro di lunedì, non si darà seguito a nessuna spedizione.

Al tempo stesso – aggiungono – al fine di creare un clima positivo per il confronto sarebbe opportuno che fossero inviati nello stabilimento di Terni ordini da evadere e le relative materie prime, in quanto le disponibilità tecnico organizzative di gestione degli impianti garantiscono la marcia solo per qualche giorno lavorativo”.



“Auspichiamo infine – concludono i sindacati – che l’azienda si presenterà all’incontro fornendo risposte chiare ed esaustive sul futuro dell’attività in linea con gli impegni presi sul tavolo ministeriale”.