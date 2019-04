Treofan, l’azienda incontra i sindacati e conferma gli impegni

TERNI – Volontà di focalizzarsi su prodotti ad alto valore aggiunto, conseguente aumento della produttività e della redditività, mantenimento dei livelli occupazionali, conferma del budget manutentivo come dal piano triennale presentato al MISE il 18 febbraio scorso. Sono gli impegni che si è assunto il gruppo Treofan/Jindal incontrando ieri i sindacati di categoria in teleconferenza. Nella prima parte dell’incontro i vertici aziendali hanno risposto alle domande più tecniche dei sindacati mentre nella seconda parte, dove è intervenuto anche il dirigente della Regione Mauro Andrielli, si è avviato il confronto fra le parti con il trattamento di argomenti tecnici, sia produttivi che finanziari, riguardanti specificatamente il sito di Terni. Le parti si incontreranno per ulteriori approfondimenti già nella prima settimana di maggio, quando i vertici aziendali saranno presenti presso il sito di Terni. I sindacati apprezzando l’avvio del confronto, restano, comunque, vigili, e monitoreranno costantemente l’evolversi della situazione.