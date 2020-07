Treofan, l’assessore Fioroni: “Ripristinare le corrette relazioni industriali”, la Lega fa appello a Patuanelli

Una delegazione dei lavoratori della Treofan questa mattina ha manifestato a Perugia davanti alla sede del consiglio regionale dopo che ieri, analoga manifestazione si era tenuta a Terni sotto la sede del Comune.

A incontrare i lavoratori, l’assessore alle politiche economiche e produttive regionali, Michele Fioroni, che ha invitato il management aziendale “ad una pronta ripresa delle corrette relazioni industriali, che prevedono il confronto con i rappresentanti dei lavoratori al tavolo istituito del Mise”.

Per Fioroni “il polo chimico è strategico nel sistema produttivo regionale e la Treofan, in qualità di capofila del polo ternano, rappresenta per la Giunta regionale una doppia priorità. Le rappresentanze sindacali nei tempi pattuiti hanno presentato ai vertici aziendali le loro proposte in merito alla soluzione della vertenza, proposte che meritano di essere valutate con la dovuta attenzione, per rispetto dovuto anche al sistema Paese e al sistema produttivo regionale”.

Intanto i parlamentari umbri della Lega chiedono intervento immediato del ministro Patuanelli per riconvocare la proprietà Jindal, parti sindacali

e lavoratori, al tavolo del Mise e fare chiarezza sulla Treofan di Terni.



“Si è perso troppo tempo su questa vicenda che vede a rischio una delle realtà economiche locali – spiegano Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Barbara Saltamartini, Simone Pillon e Stefano Lucidi – Lo stabilimento chimico di Terni rappresenta un’eccellenza umbra e italiana, i cui livelli produttivi e occupazionali non possono essere messi in discussione.

Ci troviamo di fronte a una situazione i cui sviluppi sembrano essere determinati da logiche economiche e di mercato che non guardano alle esigenze del territorio. Basti pensare che la Treofan è sempre stata un’azienda sana, in pieno sviluppo, con macchinari e strumentazioni all’avanguardia, nonché perfettamente in grado di affrontare le nuove sfide tecnologiche attraverso un know how aziendale che è riuscito a conciliare le esigenze produttive, in un settore come la chimica, con la tutela dell’ambiente.



“Non possiamo accettare – continuano i parlamentari della Lega – che le competenze umbre vengano svendute in altre parti del paese o del mondo e che tali eccellenze vengano spolpate per mere ragioni di cassa, tanto più che l’azienda in passato ha usufruito di solidi contributi statali per il potenziamento industriale.



La Regione Umbria per il tramite dell’assessore Fioroni è sempre stata vicina ai lavoratori, dichiarandosi disponibile a mettere in campo tutti gli strumenti economici per sostenere la ripresa della Treofan. Ora deve essere il Governo a fare la sua parte, magari pensando meno alla cassa integrazione e al blocco dei licenziamenti e facendo un passo in avanti nella definizione di serie politiche di sviluppo economico. Il ministro Patuanelli convochi immediatamente la proprietà Jindal al tavolo del Mise con l’obiettivo di giungere a un serio piano industriale di rilancio”.