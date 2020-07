Treofan: la Rsu a Kaufmann, “Inascoltate nostre rivendicazioni”. Prosegue il presidio

Less than a minute

TERNI – “Non ci sono le condizioni per accogliere le richieste dell’amministratore delegato di Treofan, Manfred Kaufmann, non essendo stata accolta nessuna delle nostre rivendicazioni”.

Lo afferma in una email indirizzata allo stesso Ad di Treofan la Rsu dello stabilimento di Terni, impegnata anche oggi nello sciopero con presidio ai cancelli della fabbrica (che prosegue a oltranza), in difesa di produzioni e posti di lavoro.

“Lei continua ad affermare che l’IML è un prodotto importantissimo per Terni, mentre nei fatti tale produzione, da questa settimana, è prevista in Germania – scrive la Rsu – Sottolineiamo, inoltre, che non sono attribuibili ai lavoratori i ritardi e i disagi arrecati ai clienti”.



“Nonostante il suo attaggiamento ostile, i lavoratori della Treofan di Terni stanno dimostrando senso di responsabilità e attaccamento al sito, tenendo in marcia le linee di produzione – continua la Rsu – Riteniamo assolutamente inaccettabile e offensiva la minaccia di far intervenire le forze dell’ordine per forzare un presidio, al quale, oltre ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali, sono presenti il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali, insieme ad esponenti politici e alla cittadinanza. I lavoratori della Treofan di Terni e la città intera – concludono le rsu – non meritano un simile trattamento”.