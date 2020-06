Treofan, la prossima settimana un incontro tecnico a Terni con i vertici dell’azienda

TERNI – “Parlare dello sviluppo dello stabilimento, ristabilendo i volumi produttivi sottratti dall’azienda nell’ultimo anno; rinnovare ed ampliare i macchinari produttivi attraverso investimenti mirati; avviare una ricerca strategica in chiave sostenibile, sfruttando tutte le sinergie presenti nel polo chimico”.



Queste in estrema sintesi le richieste delle organizzazioni sindacali e dalle Rsu formalizzate all’AD dell’azienda Treofan Europe nella videoconferenza con il Mise, la Regione e il Comune di Terni di ieri 17 giugno, in seguito allo sciopero dei Lavoratori dell’11 giugno.



L’Azienda si è presentata al tavolo, con un piano industriale diverso dalle risultanze in possesso dei sindacati, basato su presupposti tutti da verificare senza l’ausilio della documentazione necessaria, e alle domande puntuali delle organizzazioni sindacali ha dimostrato “impaccio e poca chiarezza”, in un momento in cui servono certezze ed impegni chiari per il futuro.



Unica novità rispetto al precedente incontro, l’impegno a spostare a Terni dal sito dismesso di Battipaglia, due “silos” per lo stoccaggio degli scarti, che senza il rigranulatore e trituratore possono essere ininfluenti rispetto al miglioramento produttivo ternano per un miglioramento della qualità e delle efficienze produttive. Il rigranulatore resta destinato ad

altri stabilimenti europei del Gruppo Jindal, macchinari che ricordiamo essere stati acquistati con fondi italiani e della regione Campania.



Troppe contraddizioni, quelle espresse dall’AD durante l’argomentazione di una decina di slide, che tendono a dimostrare una crisi del settore ed una contrazione dei volumi, che riguarda solo Terni mentre gli altri stabilimenti del Gruppo si avvantaggiano dei volumi delle migliori “Specialties”. A Terni si cerca di far quadrare i conti con produzioni di Commodities, che hanno un bassissimo valore aggiunto e che per ammissione dello stesso AD non rappresentano il valore del futuro del gruppo, anzi sono da abbandonare

nel tempo.