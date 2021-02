Treofan, i sindacati: “Pronti a una durissima battaglia legale”. Occupato lo stabilimento

TERNI – Si prepara una “durissima battaglia legale” nei confronti di Jindal, che sarà chiamata a rispondere “di fronte ai giudici italiani”: lo annunciano le segreterie territoriali e nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil in merito alla vertenza Treofan di Terni.



Per i sindacati unico obiettivo della multinazionale indiana – che ha chiuso alla possibilità di una reindustrializzazione del sito umbro – “è quello di distruggere definitivamente lo stabilimento di Terni, trascinando in una complessiva agonia l’intero polo chimico e la comunità ternana”.



“I lavoratori e le organizzazioni sindacali – scrivono in una nota – hanno da sempre ricercato un accordo che prevedesse la continuità produttiva, pur in presenza di molteplici opportunità legali da fare valere nelle sedi opportune dopo le tante malefatte degli amministratori dell’azienda.

Ieri sera Jindal rigettando l’accordo ha decretato la indisponibilità a trovare una soluzione pacifica alla vertenza, motivo per cui ora, si prepara la durissima battaglia legale che porterà la multinazionale di fronte ai giudici italiani e saranno chiamati a rispondere”.



Intanto proseguirà l’occupazione dello stabilimento da parte dei lavoratori, per impedire che “un solo macchinario ed un solo grammo di prodotto sia portato fuori”

LE REAZIONI – “Articolo UNO esprime vicinanza e solidarietà ai 142 lavoratori della Treofan e alle loro famiglie per l’esito negativo della trattativa sindacale con il liquidatore e la multinazionale Jindal – si legge in una nota – La proposta di mediazione delle organizzazioni sindacali al termine della procedura di liquidazione in scadenza il 10 febbraio, ha ottenuto come risposta un diniego assoluto dell’azienda che ha deciso di cessare l’attività, chiudere le produzioni e licenziare.

E’ inaccettabile e provocatorio che una multinazionale per anni abbia utilizzato il nostro territorio e le nostre risorse, umane e produttive, ed ora non riesca a trovare una soluzione alternativa al totale smembramento del sito, producendo danni da un punto di vista occupazionale ed economico all’intero territorio, depauperato del suo valore storico nel settore chimico.

Chiediamo di nuovo con forza l’intervento delle istituzioni affinché esigano la difesa dei posti di lavoro e della produzione, cercando soluzioni e pretendendo dalla Jindal la riapertura delle trattative.

Al contempo, riteniamo dirimente e necessario l’intervento del Governo per una più generale attenzione al nostro territorio e alle produzioni di eccellenza che lo hanno da sempre caratterizzato.

Articolo UNO sostiene i lavoratori e le organizzazioni sindacali nella battaglia e nelle azioni che intenderanno mettere in campo per salvare la Treofan e un territorio abbandonato a se stesso, anche a causa dell’insipienza di istituzioni locali silenti e dell’arroganza di multinazionali indifferenti al valore umano del lavoro”.

“Solidarietà assoluta alle lavoratrici e ai lavoratori della Treofan. Il sindaco prenda provvedimenti. Come opposizioni – dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunale di Senso Civico, Pd, Movimento Cinque Stelle e Terni Immagina – sono pronte a sostenere qualsiasi iniziativa, anche l’esproprio”.



“Come ternani siamo stanchi di chi considera la nostra città una terra di conquista per le sue attività predatorie. Come ternani – proseguono i gruppi consigliari di opposizione – chiediamo a gran voce che chi è stato eletto sindaco della città vada oltre le visite di cortesia e qualche passerella. I lavoratori del territorio non sono parenti malati da andare ogni tanto a consolare, fra una messa e l’altra. Le manifestazioni di lotta non sono processioni a cui partecipare battendosi il petto. Oggi è in gioco non solo il presente di 142 famiglie ternane, ma il futuro stesso della produzione ternana e dell’intera città. Chi è stato chiamato a guidarla ha il dovere di essere presente ai tavoli delle trattative, attivarsi personalmente per il coinvolgimento di privati interessati, battere forte i suoi pugni ed esporsi minacciando e se necessario utilizzando davvero ogni potere che la legge gli attribuisce per difendere l’interesse pubblico, anche l’esproprio. I ternani non hanno paura e hanno bisogno di essere guidati da chi non ne ha. Le opposizioni sono pronte a sostenere ogni azione forte del sindaco”