Treofan, i sindacati in pressing sull’azienda: entro le 16 di oggi una risposta o nuove azioni di lotta

TERNI – I sindacati danno l’ultimato a Jindal. Le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil hanno fissato a questo pomeriggio alle 16 il termine ultimo entro il quale attendono delle risposte da parte della Jindal in merito alle loro proposte e alla ipotesi di accordo sulla Treofan.

“Si è tentato più volte di riprendere il confronto con questa proprietà per far recuperare fiducia da parte dei lavoratori, delle parti sociali e delle istituzioni nazionali e locali – scrivono i sindacati – formalizzando un accordo con la chiara definizione di impegni e di garanzie di lungo periodo per il mantenimento delle attività del sito di Terni.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro, con la presente siamo a richiedere una risposta urgente in merito che dovrà arrivare entro il 21 luglio alle 16. Se questo non avviene entro tale data, saremo costretti ad intraprendere ulteriori azioni per contrastare questo atteggiamento di indifferenza”.