Treofan: firmato nella notte l’accordo. Interrotto lo sciopero

TERNI – Raggiunto nella notte l’accordo sulla vertenza Treofan. A farne l’annuncio questa mattina il ministero dello Sviluppo economico che ieri aveva convocato l’incontro con la proprietà.

L’accordo, arrivato dopo l’ennesimo tira e molla tra le parti, prevede la sospensione dello sciopero dei lavoratori e il contemporaneo impegno “a ristabilire normali relazioni industriali e sindacali” da parte dell’azienda che si è inoltre impegnata a ripartire “da subito” con la pianificazione della produzione per i prossimi mesi, “al fine di riconquistare la fiducia dei clienti e consentire il rilancio dello stabilimento di Terni”.



Le parti hanno anche concordato che a partire da oggi, Treofan avvierà il ricorso alla cassa integrazione Covid e si mobiliterà per anticipare il pagamento del trattamento economico.



In aggiunta, l’azienda si è impegnata ad incontrare la Regione per approfondire eventuali opportunità connesse con i piani di sviluppo, con il Polo industriale di Terni e con l’area di crisi complessa.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, ha espresso soddisfazione.

“Con l’accordo, il ristabilirsi delle relazioni industriali, la sospensione dello sciopero ed il riavvio dell’attività produttiva – come ha sottolineato l’assessore Fioroni – si è compiuto un passo importante nella direzione del rilancio strutturale dello stabilimento di Terni, che traguardi lo sviluppo dell’azienda e dell’intero polo chimico, i cui avanzamenti saranno monitorati già a partire della metà di settembre”.

L’assessore ha ribadito “l’impegno della Regione Umbria in relazione alle prospettive di sviluppo dell’azienda, rendendo disponibile la propria strumentazione, anche riguardo alle opportunità connesse all’area di crisi complessa di Terni-Narni”.

Per il deputato Pd Walter Verini: “L’accordo raggiunto nella notte sulla vertenza Treofan di Terni crea le condizioni per consentire allo stabilimento ternano di continuare ad avere un futuro produttivo e occupazionale di qualità.

Il Governo, con la sottosegretaria Todde, ha svolto un ruolo significativo per avvicinare le parti e chiudere una vertenza che aveva costretto lavoratori e sindacati a una dura azione di sciopero, di fronte ad atteggiamenti inaccettabili della proprietà. Ora l’accordo va applicato, monitorato per garantire la piena ripresa produttiva di un sito che rappresenta una realtà fondamentale del polo chimico ternano, in un territorio fortemente colpito dalla crisi e che si batte contemporaneamente per il futuro delle Acciaierie.

Come PD ternano, umbro e nazionale – ricordiamo anche l’incontro con i lavoratori della Presidente della Commissione Lavoro Debora Serracchiani – abbiamo seguito da vicino la vertenza, fino al momento dell’intesa di questa notte e continueremo a farlo avendo a cuore le priorità rappresentate dal lavoro, dall’impresa, dall’occupazione”.