Treofan e Sangemini, la solidarietà dei metalmeccanici: “Sabato in piazza uniti”

TERNI – Le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm di Terni esprimono preoccupazione per il continuo depauperamento dell’industria nel territorio. “In questo quadro – dicono – ci sentiamo di esprimere la solidarietà ai lavoratori della Treofan e della Sangemini che nell’immediato stanno rischiando occupazione e salario che non ci possiamo più permettere. La sidero-meccanica, la chimica e l’agroalimentare rappresentano la stragrande maggioranza del manifatturiero nella provincia ternana che ancora determina il tessuto sociale ed economico”.

Fim, Fiom e Uilm di Terni impegnano tutte le proprie strutture, i propri delegati nelle rsu e i lavoratori metalmeccanici, a scendere in piazza per la manifestazione di sabato 12 dicembre alle 8.30, per dare concretezza alla solidarietà. “Saremo insieme ai lavoratori della Treofan e della Sangemini – dicono – per impedire l’ulteriore indebolimento del tessuto sociale ed economico del territorio”.